Игровые автоматы от компании Novomatic

При выборе игрового автомата важно обращать внимание на наличие у казино лицензии. Если ее нет, от регистрации в игровом клубе лучше отказаться. Нелегальные казино предлагают, как правило, нелицензированные версии слотов Novomatic, которые не гарантируют честную игру и часто «лагают».

Выбирая лицензированные казино, пользователь точно может быть уверен в соблюдении конфиденциальности и правил азартных игр. В таких клубах к игре допускаются только пользователи 18+, а само игорное заведение имеет официальный договор с провайдером слотов «Новоматик».

О компании

Компания игровых автоматов Novomatic была основана в 1980 году. Ее владелец - австриец Йохан Граф, который с детства увлекался техникой и основал свой первый бизнес в 30 лет. Изначально фирма была известна только на территории Австрии, но уже спустя 1 год после создания первого игрового автомата слоты Admiral от Novomatic появляются и в Европе.

Дата создания 1980 Количество игровых автоматов 360 Штаб-квартира Гумполдскирхен, Австрия Владелец Йохан Граф

Поначалу бизнес фирмы был основан на изготовлении собственных игровых автоматов Novomatic и установке их в появившиеся в 90-е годы казино. Но со временем «Новоматик» стал арендовывать слоты у непосредственных производителей.

В XXI веке основным направлением деятельности Novomatic является производство и продажа онлайн-слотов, многие из которых (Book of Ra, Bananas go Bahamas, Columbus, Lucky Lady's Charm, Dolphin's Pearl, The Money Game) стали уже легендарными.

История успеха

Нельзя сказать, что фирма Novomatic была обречена на успех с самого начала. Но ее создатель и руководитель Йохан Граф - человек, который отлично разбирается в бизнесе. Будучи в 30-летнем возрасте, он уже тогда понял, что азартная индустрия в стране находится на стадии становления. А потому после производства первого слота под своим именным брендом Графу удалось быстро захватить эту нишу рынка из-за отсутствия сильной конкуренции.

Тег video не поддерживается вашим браузером.

В 80-х годах прошлого века, когда столы Novomatic стали распространяться по всему миру, Граф принял еще одно правильное решение. Он стал устанавливать электрические игровые автоматы не только в крупных и дорогих казино, но и в мотелях, торговых центрах и местных забегаловках. Поэтому возможность сыграть в слоты появилась и у рабочего класса. Популярность среди простого населения сыграла на руку бизнесмену, и спустя 41 год после основания компания Novomatic по-прежнему известна на рынке азартных игр, но уже в качестве именитого провайдера онлайн-слотов.

Визуальное оформление игр и отличительные способности

Все слоты Novomatic отличаются яркой и приятной графикой. Отличительная черта игровых автоматов этого поставщика заключается в стилистическом оформлении игры - все автоматы имеют свою неповторимую атмосферу.

Озвучка каждого слота - профессиональная, все звуки полностью соответствуют выбранной теме. Среди наиболее популярных направлений слотов от «Новоматик» - фруктово-ягодные, историческая и древняя тематика, вестерн, приключения, «золотой век», девушки и карточные игры.

Самые популярные игры от Novomatic

Качественные слоты с ярким дизайном и щедрыми выигрышами - именно так можно охарактеризовать софт от компании «Новоматик». Даже те, кто никогда не играл в азартные игры, слышали название самых известных из них. Список легендарных слотов Novomatic с подробным описанием каждого игрового автомата:

Book of Ra. Тематика игрового автомата - древность. Поэтому ячейки на символах посвящены всем, кто связан с историей минувших лет. Здесь есть путешественник, фараон, скарабей, статуэтка, саркофаг, числовые и буквенные символы. Игровая линия представлена 5 барабанами с 9 призовыми линиями. В игре присутствуют вайлд и скаттеры. Благодаря им можно увеличить размер выигрыша в одной ставке до 200 раз от первоначальной суммы кредитов. Это одна из первых игр на слотах «Новоматик», ставшая его визитной карточкой.

Тематика игрового автомата - древность. Поэтому ячейки на символах посвящены всем, кто связан с историей минувших лет. Здесь есть путешественник, фараон, скарабей, статуэтка, саркофаг, числовые и буквенные символы. Игровая линия представлена 5 барабанами с 9 призовыми линиями. В игре присутствуют вайлд и скаттеры. Благодаря им можно увеличить размер выигрыша в одной ставке до 200 раз от первоначальной суммы кредитов. Это одна из первых игр на слотах «Новоматик», ставшая его визитной карточкой. Bananas go Bahamas . В игре «Бананы едут на Багамы» пользователей подкупает яркая графика и смелый дизайн. Вместо классических картинок здесь использованы необычные рисунки в стиле слотов 90-х годов. Озвучка дополняет настроение. Линия игры стандартная: 5 барабанов с 9 призовыми потоками. Игрок сам выбирает количество выигрышных линий. Есть вайлды, скаттеры, джекпот и риск-игра. Следует ждать, пока появятся «фирменные» ячейки - 5 заводных бананов, приносящих 9000-кратное увеличение суммы на балансе или 5 чемоданов - они дарят 45 бесплатных вращений и 4500-кратный коэффициент к действующему счету игрока.

. В игре «Бананы едут на Багамы» пользователей подкупает яркая графика и смелый дизайн. Вместо классических картинок здесь использованы необычные рисунки в стиле слотов 90-х годов. Озвучка дополняет настроение. Линия игры стандартная: 5 барабанов с 9 призовыми потоками. Игрок сам выбирает количество выигрышных линий. Есть вайлды, скаттеры, джекпот и риск-игра. Следует ждать, пока появятся «фирменные» ячейки - 5 заводных бананов, приносящих 9000-кратное увеличение суммы на балансе или 5 чемоданов - они дарят 45 бесплатных вращений и 4500-кратный коэффициент к действующему счету игрока. Columbus . Стиль слота посвящен приключениям отважного Христофора Колумба и морской тематика в целом. Поэтому на ячейках 5 барабанов с 10 выигрышными линиями красуются пиратские символы, загадочная незнакомка, транспортиры и драгоценности. При появлении 5 принцесс игрок получает х5000 к балансу, а 5 колье подряд дарят х250 к счету. Здесь есть скаттер, вайлд, риск-игра. Можно настроить автоматический режим, установив автозапуск с одинаковой ставкой.

. Стиль слота посвящен приключениям отважного Христофора Колумба и морской тематика в целом. Поэтому на ячейках 5 барабанов с 10 выигрышными линиями красуются пиратские символы, загадочная незнакомка, транспортиры и драгоценности. При появлении 5 принцесс игрок получает х5000 к балансу, а 5 колье подряд дарят х250 к счету. Здесь есть скаттер, вайлд, риск-игра. Можно настроить автоматический режим, установив автозапуск с одинаковой ставкой. Lucky Lady's Charm . «Шарм леди-удачи» - культовый слот «Новоматик». Он появился еще в 90-х, но благодаря миловидному дизайну и простоте популярен до сих пор. На ячейках слота появляются до 13 картинок с изображением девушки, подковы, четырехлистного клевера или букв с числами. Самые щедрые изображения - магический шар, дарящий до 15 фриспинов, или сама госпожа-удача, при появлении которой баланс может вырасти в 9000 раз. Чтобы выиграть, достаточно собрать не менее двух одинаковых картинок в выбранных выигрышных линиях.

. «Шарм леди-удачи» - культовый слот «Новоматик». Он появился еще в 90-х, но благодаря миловидному дизайну и простоте популярен до сих пор. На ячейках слота появляются до 13 картинок с изображением девушки, подковы, четырехлистного клевера или букв с числами. Самые щедрые изображения - магический шар, дарящий до 15 фриспинов, или сама госпожа-удача, при появлении которой баланс может вырасти в 9000 раз. Чтобы выиграть, достаточно собрать не менее двух одинаковых картинок в выбранных выигрышных линиях. Dolphin's Pearl. Классический слот Dolphin's Pearl от «Новоматик» предлагает игрокам окунуться в мир дельфинов-охотников за жемчужинами. В игре присутствует 5 барабанов с 9 линиями выигрыша, которые пользователь может выбрать сам. Когда выпадает 3 и более жемчужин, начисляются 15 бесплатных вращений, баланс увеличивается согласно выпавшему значению. «Дикий» символ - это дельфин. Он заменяет недостающие в призовое линии значки и увеличивает баланс игрока на N-ю сумму. 2 дельфина - 10 кредитов, 3 животных - 250, за 4 платят 2500, а за 5 дельфинчиков начисляется целых 9000 кредитов.

Классический слот Dolphin's Pearl от «Новоматик» предлагает игрокам окунуться в мир дельфинов-охотников за жемчужинами. В игре присутствует 5 барабанов с 9 линиями выигрыша, которые пользователь может выбрать сам. Когда выпадает 3 и более жемчужин, начисляются 15 бесплатных вращений, баланс увеличивается согласно выпавшему значению. «Дикий» символ - это дельфин. Он заменяет недостающие в призовое линии значки и увеличивает баланс игрока на N-ю сумму. 2 дельфина - 10 кредитов, 3 животных - 250, за 4 платят 2500, а за 5 дельфинчиков начисляется целых 9000 кредитов. The Money Game. Слот «Денежная игра» олицетворяет тематику прибыли, легкого заработка и финансового успеха. Поэтому ячейки здесь соответствующие: монеты, купюры, мешки с деньгами и даже бизнесмены. Самые ожидаемые знаки - скаттер в форме доллара США и «дикий» символ - в виде олигарха. Игровой процесс представлен 5 катушками с 9 линиями выплат.

Наиболее распространенные бонусы в играх от «Новоматик»

Игры Novomatic схожи между собой не только качественным дизайном и стильной тематикой, но и общей бонусной системой. Среди основных типов бонусов, применяемых в слотах «Новоматик», выделяют:

Фриспины за выпадение особого символа - скаттера. Чтобы начислялись фриспины в размере от 10 до 20 бесплатных вращений, скаттер должен появиться минимум в трех ячейках призовой линии. Выигрыш за участие в бонусной игре. Ее еще называют риск-игра. Основной принцип основан на карточной тематике - пользователь должен угадать, какого цвета игральная карта, которая лежит «рубашечной» стороной. Обычно варианта 2, например, красный и черный оттенки. Если игрок угадывает, он продвигается на одну «ступеньку» вверх, а баланс на счете удваивается. Всего в риск-игре 7-10 раундов. Пройдя их все, игрок может увеличить свой баланс в сотни раз, получив сразу до 50 000 кредитов. Но если он ошибется хотя бы раз, выигрыш аннулируется. Риск игру можно прервать в любой момент, забрав накопившиеся на счете средства. Прогрессивный джекпот. Он есть не во всех автоматах, но там, где бонус присутствует, у пользователей слота «Новоматик» появляется шанс получить до 100 000 кредитов всего за несколько часов игры. Примечательно, что начисление денежных средств на счете джекпота связано с участием в других бонусных играх, связанных со фриспинами. Часть средств, накопленных при выпадении максимального количества скаттеров и фриспинов, уходит на баланс прогрессивного джекпота. Однако его получить могут только те игроки, которые делают самые крупные ставки, по 100 монет за спин с максимальным выигрышным коэффициентом. Замена ячеек в игровой линии благодаря вайлду - «дикому» символу. Когда появляется особый символ под названием Wild, рядом стоящие иконки образуют с ним выигрышную комбинацию, так как вайлд заменяет собой непризовые ячейки. С появлением нескольких вайлдов срабатывает выигрышная комбинация, коэффициент которой умножает итоговую сумму ставки на спине до 50 раз. Крупные выплаты по призовым ячейкам. В каждой игре есть особый символ, неоднократное выпадение которого символизирует большой выигрыш. Например, в Epic Adventure это путешественник, а в Sharky - «акуленыш». Размер выигрыша может достигать 50 000 монет.

Все бонусы Novomatic делятся на 2 категории - доступные в демо-играх или платных версиях. В ознакомительной версии нельзя заработать реальные деньги. Поэтому список бонусных предложений здесь ограничен умножением баланса, так как все вращения итак бесплатные.

Ответы на часто задаваемые вопросы